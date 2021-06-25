В зоні ООС бойовики здійснили сім обстрілів позицій ЗСУ - штаб

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Сьогодні, 25 червня, в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі Водяного, що на Приазов’ї бойовики двічі вели обстріли із автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснили обстріли з мінометів 120-го калібру. У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ”, - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню.