12:42  25 июня
"Нафтогаз" повысил цены на газ в июле почти на 10%
09:19  25 июня
Против мэра Ровно открыли производство из-за обещания "запаковать всех ромов в автобус"
18:07  25 июня
В зоне ООС боевики совершили семь обстрелов позиций ВСУ - штаб
UA | RU
UA | RU
25 июня 2021, 18:07 24

В зоне ООС боевики совершили семь обстрелов позиций ВСУ - штаб

25 июня 2021, 18:07 24
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 25 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе Водяного, что на Приазовье боевики дважды вели обстрелы из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, ранее в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.

ООС АТО война обстрел Донбасс

Командование РФ увеличило количество офицеров оккупационной разведки на Донбассе, - Минобороны
25 июня 2021, 15:50
Вопрос отделения оккупированного Донбасса выносить на референдум незаконно - Разумков
25 июня 2021, 11:49
Зеленский заявил, что Медведчук и Порошенко совместно зарабатывали на войне
25 июня 2021, 09:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram