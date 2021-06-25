В зоне ООС боевики совершили семь обстрелов позиций ВСУ - штаб
Сегодня, 25 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В районе Водяного, что на Приазовье боевики дважды вели обстрелы из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним, ранее в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.