В зоне ООС боевики совершили семь обстрелов позиций ВСУ - штаб

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Сегодня, 25 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе Водяного, что на Приазовье боевики дважды вели обстрелы из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, ранее в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.