Ексголові облавтодору Миколаєва вручили підозру через отримання хабара

Фото: СБУ

Колишньому виконувачу обов'язки керівника філії державного підприємства “Миколаївський облавтодор” вручили підозру у справі про отримання хабара у розмірі 60 тис грн

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, ексчиновник, не маючи на те повноважень, уклав договір про передачу в оренду техніки державного підприємства.

Техніку посадовець незаконно передав приватному підприємству, гроші від оборудки отримав, проте в касу держпідприємства не вніс, розпорядившись ними на власний розсуд”, - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрили справу, підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Миколаївщині злочинці ошукали іноземця на $1,5 мільйона.