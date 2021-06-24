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24 июня 2021, 10:31 243

Экс-главе облавтодора Николаева вручили подозрение из-за получения взятки

24 июня 2021, 10:31 243
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Фото: СБУ
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Бывшему исполняющему обязанности руководителя филиала государственного предприятия "Николаевский облавтодор" вручили подозрение по делу о получении взятки в размере 60 тыс грн

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, экс-чиновник, не имея на то полномочий, заключил договор о передаче в аренду техники государственного предприятия.

Технику чиновник незаконно передал частному предприятию, деньги от сделки получил, однако в кассу госпредприятия не внес, распорядившись ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

По данному факту открыли дело, подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 364-1 УК Украины (злоупотребление полномочиями в целях получения неправомерной выгоды).

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине преступники обманули иностранца на $1,5 миллиона.

взятка коррупция Укравтодор область Николаевская область

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