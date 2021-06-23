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23 червня 2021, 09:44 220

У п'яти регіонах України ряд показників перевищує значення "зеленої" зони

23 червня 2021, 09:44 220
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Фото: з відкритих джерел
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У деяких регіонах України епідеміологічні показники не відповідають нормам встановленим для "зеленої" зони карантинних обмежень

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Серед таких показників - охоплення тестуванням на 100 тисяч населення. При нормі в 300 одиниць, він становить: в Кіровоградській області 297 одиниць, а в Київській - 287.

Крім цього, рівень захворюваності перевищено в Києві: замість 75 на 100 тисяч населення він становить 85.

Також у Київській, Сумській та Черкаській областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування.

Незважаючи на перевищення показань, вся країна знаходиться в "зеленій" зоні карантину.

Раніше повідомлялося, що показники двох областей - Івано-Франківської та Київської, не відповідають "зеленій" зоні карантину.

карантин МОЗ регіони область зона

 
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