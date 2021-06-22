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22 июня 2021, 11:52 103

Зеленский хочет реформировать школу и укрепить здоровье детей

22 июня 2021, 11:52 103
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский анонсировал программу "здоровой школы" для учебных заведений, которая должна способствовать укреплению здоровья и иммунитета детей

Об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30", передает RegioNews.

По его словам, нужно популяризировать здоровый образ жизни еще с детства. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы украинцев рождалось больше и умирало меньше.

Начинаться все должно с детства, поэтому первая составляющая нашей программы - это модель здоровой школы. Это восемь компонентов для укрепления здоровья и иммунитета всех учащихся всех школ по всей территории нашей страны", - сообщил он.

Так, модель "здоровой школы" содержит новую концепцию уроков физкультуры и реформу питания в школах, а также популяризацию спортивных кружков.

Ранее сообщалось, что оккупанты в "ДНР" ограничили выезд детей старше 14 лет в Украину.

Владимир Зеленский школа развитие президент дети

 
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