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31 травня 2021, 13:44 316

У Вінниці з 1 червня подорожчає проїзд

31 травня 2021, 13:44 316
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Фото з відкритих джерел
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У Вінниці з 1 червня вартість проїзду у маршрутних таксі підвищиться до 10 грн

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради Вінниці.

Зміну ціни на проїзд в міськраді пояснили насамперед здорожчанням усіх складових тарифу. Також серед причин здорожчання називають також падіння пасажиропотоку (на 62,1%), яке виникло внаслідок запровадження карантинних обмежень через епідемію COVID-19.

При цьому перевізники обіцяють зберегти соціальні зобов’язання та продовжувати здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання - за пів ціни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові з 27 травня подорожчав проїзд.

Україна транспорт Вінниця маршрутки проїзд

 
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