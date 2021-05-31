У Вінниці з 1 червня подорожчає проїзд
У Вінниці з 1 червня вартість проїзду у маршрутних таксі підвищиться до 10 грн
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради Вінниці.
Зміну ціни на проїзд в міськраді пояснили насамперед здорожчанням усіх складових тарифу. Також серед причин здорожчання називають також падіння пасажиропотоку (на 62,1%), яке виникло внаслідок запровадження карантинних обмежень через епідемію COVID-19.
При цьому перевізники обіцяють зберегти соціальні зобов’язання та продовжувати здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання - за пів ціни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові з 27 травня подорожчав проїзд.
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