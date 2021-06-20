Влада пояснила, на що підуть 5,4 млд, виділені до Дня Незалежності

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Згідно із планом заходів з підготовки та святкування 30-ї річниці Незалежності України, 5,4 млрд грн крім урочистостей витратять на масштабні інфраструктурні проєкти

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає RegioNews.

План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо",- йдеться в повідомленні.

У Мінфіні додали, що прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів. Однак безпосередньо на урочисті заходи планують витратити близько 100 млн грн.

Фінансування запланованих заходів будуть здійснювати за рахунок державного, місцевих бюджетів, а також інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів і донорської допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд хоче пустити на святкування 30-ї річниці Незалежності майже 5,5 млрд грн.