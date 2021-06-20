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20 июня 2021, 13:59 23

Власти объяснили, на что пойдут 5,4 млд, выделенные ко Дню Независимости

20 июня 2021, 13:59 23
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Фото: из открытых источников
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Согласно плану мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины, 5,4 млрд грн кроме торжеств потратят на масштабные инфраструктурные проекты

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает RegioNews.

План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдит и т.д", - говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов. Однако непосредственно на торжественные мероприятия планируют потратить около 100 млн грн.

Финансирование запланированных мероприятий будут осуществлять за счет государственного, местных бюджетов, а также других источников, в том числе частных инвестиций, грантов и донорской помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство хочет пустить на празднование 30-й годовщины Независимости почти 5,5 млрд грн.

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