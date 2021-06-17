ДБР прийшло з обшуками в Міністерство юстиції
Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві юстиції України
Про це повідомляє "Укранська правда” із посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську, передає RegioNews.
За його словами, обшуки проводять в одному з приміщень міністерства, яке розташоване на Лівому березі Києва, там знаходиться Антирейдерська комісія.
Малюська зазначив, що поки що затриманих або підозрюваних серед працівників міністерства немає. Він сказав, що йому невідомі причини обшуків.
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