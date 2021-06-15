Окупанти на Донбасі знову вдалися до збройних провокацій та запускали безпілотник

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Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Новгородського.

У районі населеного пункту Південне окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

Також наші військові зафіксували в Луганській області проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-3м" з перетином лінії розмежування. Ворожий дрон був вчасно пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців.