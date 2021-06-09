Кравчук закликав бойовиків звільнити важкохворих українців і відкрити КПВВ

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Голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох важкохворих громадян України, які перебувають в полоні

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає RegioNews.

Відповідну заяву він зробив під час засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

За його словами, четверо громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО, знаходяться у важкому стані, їм потрібно забезпечити належне лікування.

Також українська делегація закликала російську сторону розблокувати роботу КПВВ, зважаючи на початок періоду відпусток та шкільних канікул.

Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів. На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ТКГ розповіли, хто ухвалить рішення про перенесення засідань з Мінська.