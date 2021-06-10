Законопроєкт "про олігархів" можуть блокувати у Раді - Арахамія

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В парламенті очікують на спротив олігархів та "поправковий спам" через прийняття законопроєкту про олігархів

Як передає RegioNews, про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на форумі "Медіа-2021: реформи, виклики, можливості".

Два важких закони: про олігархів та про руду, де багато податків на ренту збільшуємо. А ренту зазвичай сплачують усі фінансово-промислові групи. Звичайно, вони чинитимуть спротив. Готуємося до цього", - резюмував Арахамія.

На думку голови фракції "слуг", прийняття цих законів будуть намагатися заблокувати всіма доступними шляхами. "Тобто можуть бути як процедурні, так і непроцедурні (шляхи, - ред.), вибивати голоси, купувати голоси, весь перелік”, - вважає нардеп.

Водночас голова партії Олександр Корнієнко повідомив, що профільний оборонний комітет Ради розгляне законопроєкт "про олігархів" у 20-х числах червня.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.