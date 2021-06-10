Законопроект "об олигархах" могут блокировать в Раде - Арахамия

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В парламенте ожидают на сопротивление олигархов и "поправочный спам" из-за принятия законопроекта об олигархах

Как передает RegioNews, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на форуме "Медиа-2021: реформы, вызовы, возможности".

Два тяжелых закона: об олигархах и о руде, где много налогов на ренту увеличиваем. А ренту обычно платят все финансово-промышленные группы. Конечно, они окажут сопротивление. Готовимся к этому", - резюмировал Арахамия.

По мнению главы фракции "слуг", принятие этих законов будут пытаться заблокировать всеми доступными путями. "То есть могут быть как процедурные, так и непроцедурные (пути, - ред.), выбивать голоса, покупать голоса, весь перечень”, - считает нардеп.

В то же время глава партии Александр Корниенко сообщил, что профильный оборонный комитет Рады рассмотрит законопроект "об олигархах" в 20-х числах июня.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.