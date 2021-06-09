Уряд призначив двох нових заступників міністра інфраструктури

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Кабінет міністрів під час засідання 9 червня призначив двох заступників міністра інфраструктури

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що посади отримали Юрій Васьков та Анна Юрченко.

Відомо, що Васьков — колишній директор ТОВ "Укрмара", у 2015–2016 роках був заступником Міністра інфраструктури (з питань морського та річкового транспорту). Раніше очолював Адміністрацію морських портів України. Протягом 10 років працював на ДП "Одеський морський торговельний порт", зокрема очолював підприємство. За сумісництвом працював викладачем в Одеській національній морській академії та Одеському національному морському університеті.

Юрченко до призначення перебувала на посаді начальника Управління міжнародного співробітництва та інвестиційної політики в Укравтодорі. У Дорожньому агентстві працювала з 2010 року. За час роботи здійснювала управління проєктами співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями: Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ. Також займалася підготовкою проєктів державно-приватного партнерства та проєктів кредитних угод на основі взаємодопомоги та експортних кредитів.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури.