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09 червня 2021, 16:57 905

У Дніпрі врятували пацієнта, у якого були вражені 100% легень

09 червня 2021, 16:57 905
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Фото: із відкритих джерел
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У Дніпрі лікарі врятували пацієнта, в якого попередньо діагностували 100% ураження легенів внаслідок коронавірусної хвороби

Про це повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає RegioNews.

Анатолій з Дніпровського району, села Миколаївка, дуже важко захворів 7 травня і майже місяць перебував у реанімаційному відділенні. Коли ми розповіли діагноз дочці, а вона - медик, то рідні почали готуватися до найважчого. Було 100% ураження легень", - розповів Риженко.

За його словами, чоловіка вже перевели у звичайну палату і дихає він самостійно, хоча легені, як і раніше, серйозно уражені.

Щастя, що він сьогодні вже сам дихає, тримає тиск, правильне серцебиття", - додав лікар.

Він зазначає, що у пацієнта ще спостерігається серйозне ураження легень і фіброз, його чекає тривала реабілітація.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у мешканця Львова діагностували бразильський штам коронавірусу.

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