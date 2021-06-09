Кравчук призвал боевиков освободить тяжелобольных украинцев и открыть КПВВ

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных граждан Украины, которые находятся в плену

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

По его словам, четверо граждан Украины, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛО, находятся в тяжелом состоянии, им нужно обеспечить надлежащее лечение.

Также украинская делегация призвала российскую сторону разблокировать работу КПВВ, учитывая начало периода отпусков и школьных каникул.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры. К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ТКГ рассказали, кто примет решение о переносе заседаний из Минска.