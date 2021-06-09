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09 червня 2021, 14:33 507

НАЗК перевірить декларації Порошенка, Богдана і нардепа Дубінського

09 червня 2021, 14:33 507
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Фото: із відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами автоматичної перевірки розпочало повну перевірку декларацій 63 чиновників

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що перевірять декларації, які комп’ютерна система логічного та арифметичного контролю (ЛАК) визнала ризиковими.

Система ЛАК почала ранжувати декларації за оновленим рейтингом ризиків з 1 червня. Автоматичну перевірку комп’ютерною системою ЛАК пройшли усі декларації посадовців, подані з 1 січня 2021 року (близько 950 тис. декларацій)", - йдеться в повідомленні.

До списку увійшли народні депутати Вадим Новинський, Анна Скороход, Григорій Суркіс, Петро Порошенко, Олена Шуляк, голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, депутати Київської міської ради Ігор Баленко і Марина Порошенко, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан.

Також НАЗК узяло в перевірку декларації 21 народного депутата, в тому числі Юлії Тимошенко, Мустафи Джемілєва, Тараса Козака і Олександра Дубінського.

Ще 12 декларацій були взяті у перевірку на підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян та журналістів. Загалом від початку 2021 року НАЗК розпочало перевірку 728 декларацій публічних службовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАЗК склало одразу 10 адмінпротоколів на мера Охтирки.

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