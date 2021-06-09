НАПК проверит декларации Порошенко, Богдана и нардепа Дубинского
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по результатам автоматической проверки начало полную проверку деклараций 63 чиновников
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
В ведомстве рассказали, что проверят декларации, которые компьютерная система логического и арифметического контроля (ЛАК) признала рисковыми.
Система ЛАК начала ранжировать декларации по обновленному рейтингу рисков с 1 июня. Автоматическую проверку компьютерной системой ЛАК прошли все декларации чиновников, поданные с 1 января 2021 года (около 950 тыс. деклараций)", - говорится в сообщении.
В список вошли народные депутаты Вадим Новинский, Анна Скороход, Григорий Суркис, Петр Порошенко, Елена Шуляк, глава Черкасской ОГА Александр Скичко, депутаты Киевского городского совета Игорь Баленко и Марина Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
Также НАПК взяло в проверку декларации 21 народного депутата, в том числе Юлии Тимошенко, Мустафы Джемилева, Тараса Козака и Александра Дубинского.
Еще 12 деклараций были взяты в проверку на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан и журналистов. Всего с начала 2021 года НАПК начало проверку 728 деклараций публичных чиновников.
Напомним, ранее сообщалось, что НАПК составило сразу 10 админпротоколов на мэра Ахтырки.