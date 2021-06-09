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09 июня 2021, 14:33 515

НАПК проверит декларации Порошенко, Богдана и нардепа Дубинского

09 июня 2021, 14:33 515
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Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по результатам автоматической проверки начало полную проверку деклараций 63 чиновников

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что проверят декларации, которые компьютерная система логического и арифметического контроля (ЛАК) признала рисковыми.

Система ЛАК начала ранжировать декларации по обновленному рейтингу рисков с 1 июня. Автоматическую проверку компьютерной системой ЛАК прошли все декларации чиновников, поданные с 1 января 2021 года (около 950 тыс. деклараций)", - говорится в сообщении.

В список вошли народные депутаты Вадим Новинский, Анна Скороход, Григорий Суркис, Петр Порошенко, Елена Шуляк, глава Черкасской ОГА Александр Скичко, депутаты Киевского городского совета Игорь Баленко и Марина Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Также НАПК взяло в проверку декларации 21 народного депутата, в том числе Юлии Тимошенко, Мустафы Джемилева, Тараса Козака и Александра Дубинского.

Еще 12 деклараций были взяты в проверку на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан и журналистов. Всего с начала 2021 года НАПК начало проверку 728 деклараций публичных чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК составило сразу 10 админпротоколов на мэра Ахтырки.

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