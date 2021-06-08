Малюська считает, что за 10 лет влияние олигархов должно уменьшиться в Украине

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Министр юстиции Денис Малюська уверен, что в течение 10 лет, пока будет действовать законопроект об олигархах, их влияние существенно уменьшиться, однако полностью избавиться от их воздействия вряд ли удастся

Об этом глава Минюста рассказал в интервью "НВ", передает RegioNews.

Мы надеемся, что за это время влияние олигархов существенно уменьшится. Также за это время будет разработано и несколько лет эффективно работать другое законодательство, направленное на ослабление влияния олигархов. Речь идет о регулировании лоббизма и антимонопольном регулировании", - отметил Малюська.

По его словам, в течение 10 лет будут "созданы сильные институты и в стране исчезнет необходимость в таком немного экзотическом инструменте, как закон об олигархах".

Также министр считает, что полностью избавиться от влияния олигархов вряд ли удастся.

Богатые люди всегда останутся влиятельными. И каким-то образом будут прямо, или нет влиять на политику, или медиа. Этого вряд ли удастся избежать", - добавил он.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

Ранее в Минюсте назвали первых двух человек, которые могут попасть в реестр олигархов.