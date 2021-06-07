Бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає

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Від початку доби в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу населеного пункту Лебединське найманці вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що на обстріл противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, - повідомили в ООС.

Також за добу сапери розмінували близько 2-х гектарів території та передали на знищення 57 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.