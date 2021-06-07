14:57  07 июня
У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
11:47  07 июня
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
18:02  07 июня
Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет
UA | RU
UA | RU
07 июня 2021, 18:02 25

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет

07 июня 2021, 18:02 25
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны российских оккупантов

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи населенного пункта Лебединское наемники вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что на обстрел противника украинские защитники открыли ответный огонь.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в ООС.

Также за сутки саперы разминировали около 2-х гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС война обстрел штаб сводка

На Волыни умер ветеран войны на Донбассе
07 июня 2021, 16:59
Сутки в ООС: боевики вели обстрелы из запрещенных вооружений
07 июня 2021, 08:11
Сутки в ООС: два обстрела украинских позиций боевиками
06 июня 2021, 18:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua