Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет

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С начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны российских оккупантов

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи населенного пункта Лебединское наемники вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что на обстрел противника украинские защитники открыли ответный огонь.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в ООС.

Также за сутки саперы разминировали около 2-х гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.