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07 червня 2021, 08:11 24

Доба в ООС: бойовики вели обстріли із заборонених озброєнь

07 червня 2021, 08:11 24
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 6 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. Поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Широкине ворог двічі відкривав вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Луганське окупанти вели вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає", - повідомили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 7 червня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, минулою добою було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС Донбас війна військова техніка обстріл

 
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