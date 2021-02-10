Притула вперше прокоментував ситуацію щодо виходу зі складу керівників "Голосу"
Сергій Притула заявив, що залишається в політиці, попри вихід з керівництва політичної партії "Голос".
Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці, пише RegioNews.
"Вчора і сьогодні помітив досить пильну увагу до своєї персони ... Суть цих інформаційних потоків та повідомлень у мережі зводиться до того, що начебто Притулі набридло, він награвся і вирішив піти з політики. Ну, по-перше, не дочекаєтеся", - сказав Притула.
Щобільше, він сказав, що планує займатися політикою більш серйозно, ніж у 2020 році, коли балотувався в мери Києва.
"І з тих пір нічого не змінилося. Мої плани залишаються стабільними, з амбіціями все в порядку, з баченням", - заявив Притула.
У своєму коментарі він так і не пояснив, чому більше не входить в керівництво "Голоси".
Перефразовуючи Ільфа і Петрова, вдаримо прямою мовою за фейках та невігластву!Posted by Сергій Притула on Wednesday, February 10, 2021
Раніше повідомлялося, що Притула вийшов з політради партії "Голос".