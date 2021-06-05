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05 червня 2021, 13:10 750

Колишнього заступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили із ЗСУ

05 червня 2021, 13:10 750
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Фото з відкритих джерел
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Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос звільнений з лав Збройних Сил

Про це він повідомив сам у Facebook, передає RegioNews.

"Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча іх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента", - написав він.

Кривонос заявив, що його звільнення – це "початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

"Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", – додав він.

Нагадаємо, що 29 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Україна РНБО звільнення РНБО Сергій Кривонос

 
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