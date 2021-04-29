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29 квітня 2021, 08:32 2014

Телеканали "Наш" та NewsOne оштрафували на понад 300 тисяч гривень

29 квітня 2021, 08:32 2014
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В ефірі телеканалів закликали до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті
В ефірі телеканалів закликали до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті
Фото: з відкритих джерел
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала два телеканали: "Наш" та NewsOne.

Як передає RegioNews, про це інформує "Українська правда" з посиланням на повідомлення Нацради за результатами перевірок телеканалів.

Зокрема, телеканал "Наш" за підсумком перевірок отримав два попередження та два штрафи – на суму понад 200 тисяч грн.

Нацрада вказує, що в ефірі "Наш" висловлював свої "погляди" представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. За наявність закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті на "Наш" наклали штраф - 114 067 грн.

За те саме такий же штраф Нацрада за відеоролик "НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ ПОКАЖЕ" до Дня Незалежності. Творчі засоби у відео були спрямовані на розпалювання ворожнечі між прихильниками і противниками незалежності України, на ескалацію ненависті.

Також "Наш" отримав попередження, бо показував голосування "Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?".

Телеканалу NewsOne винесли три попередження і штраф на 114 067 грн за заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Зокрема там стверджували, що значна кількість євреїв служила у військах нацистського Третього Рейху та про існування єврейських дивізій СС.

Крім того, в ефірі NewsOne назвали "вбивцею" Сергія Стерненка.

Нагадаємо, Телеканали 112, ZIK і NewsOne заблокували на YouTube. Це сталося на вимогу державних органів влади.

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