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29 травня 2021, 11:09 8

Зеленський просить уряд підвищити прозорість декларування чиновників та депутатів

29 травня 2021, 11:09 8
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду із закликом невідкладно підготувати та внести до парламенту проєкт змін до Закону України "Про запобігання корупції" з метою підвищення прозорості декларування 

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.

Серед побажань, які висловлює президент є необхідність чіткого визначення строку, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження стосовно припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.

У листі президента також зазначається про необхідність відновлення тридцятиденного періоду, протягом якого посадові особи зобов’язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.

Окрім того, Зеленський наголошує на необхідності обов'язкового декларування операцій з купівлі та продажу іноземної валюти суб’єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Серед інших побажань - відновлення обов'язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника Голови Верховної Ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.

Нагадаємо, у Верховній Раді України планують винести на розгляд найближчим часом три законопроєкти, які потрібні для подальшої співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною.

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