Зеленський просить уряд підвищити прозорість декларування чиновників та депутатів
Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду із закликом невідкладно підготувати та внести до парламенту проєкт змін до Закону України "Про запобігання корупції" з метою підвищення прозорості декларування
Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.
Серед побажань, які висловлює президент є необхідність чіткого визначення строку, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження стосовно припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.
У листі президента також зазначається про необхідність відновлення тридцятиденного періоду, протягом якого посадові особи зобов’язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.
Окрім того, Зеленський наголошує на необхідності обов'язкового декларування операцій з купівлі та продажу іноземної валюти суб’єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.
Серед інших побажань - відновлення обов'язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника Голови Верховної Ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.
Нагадаємо, у Верховній Раді України планують винести на розгляд найближчим часом три законопроєкти, які потрібні для подальшої співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною.