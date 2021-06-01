12:15  01 июня
В Украине с 1 июня ограничили движение грузовиков
12:19  01 июня
В оккупированном Крыму "суд" вынес заочный приговор Чубарову
12:42  01 июня
Рада учредила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ
UA | RU
UA | RU
01 июня 2021, 12:42 194

Рада учредила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ

01 июня 2021, 12:42 194
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада во время заседания 1 июня приняла Постановление "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". За соответствующий проект проголосовали 308 нардепов

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Отмечается, на территории Донецкой, Луганской и других областей с 2014 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации погибли по меньшей мере 240 детей,

Верховная Рада установила в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который будет отмечаться ежегодно 4 июня", - говорится в сообщении.

Постановлением рекомендовано правительству, местным властям и органам местного самоуправления разработать и утвердить планы чествования памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.

Напомним, убийство Кирилла Тлявова: Генпрокурор вновь заявила о скором финале судебного разбирательства.

Россия агрессия Верховная Рада дети Постановление

В Раде официально объявили об исключении нардепа Шевченко из фракции "Слуга народа"
01 июня 2021, 11:20
Руслан Стефанчук рассказал о мерах безопасности в законопроекте о местных референдумах
31 мая 2021, 19:01
В Раде назвали главные причины прошлогодних пожаров на Луганщине
31 мая 2021, 18:21
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram