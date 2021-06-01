Рада учредила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ

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Верховная Рада во время заседания 1 июня приняла Постановление "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". За соответствующий проект проголосовали 308 нардепов

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Отмечается, на территории Донецкой, Луганской и других областей с 2014 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации погибли по меньшей мере 240 детей,

Верховная Рада установила в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который будет отмечаться ежегодно 4 июня", - говорится в сообщении.

Постановлением рекомендовано правительству, местным властям и органам местного самоуправления разработать и утвердить планы чествования памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.

Напомним, убийство Кирилла Тлявова: Генпрокурор вновь заявила о скором финале судебного разбирательства.