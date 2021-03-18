Чим буде займатися на Банковій новий заступник Єрмака

Призначений новий заступник голови Офісу Президента Ігор Брусило. Офіційно буде займатися міжнародними візитами президента Зеленського. Тямущі люди пишуть, що це посилення міжнародного напрямки роботи ОП орієнтовано в першу чергу на діалог з Вашингтоном

Призначений новий заступник голови Офісу Президента Ігор Брусило. Офіційно буде займатися міжнародними візитами президента Зеленського. Тямущі люди пишуть, що це посилення міжнародного напрямки роботи ОП орієнтовано в першу чергу на діалог з Вашингтоном

Цілком логічно - Сполучені Штати наш стратегічний партнер, значення якого важко переоцінити. І з новим американським президентом можна і потрібно вибудовувати відносини. Саме не на рівні декларацій про прихильність демократичним цінностям, це очевидний курс України. Потрібно виводити співпрацю з Америкою на принципово новий рівень. Наприклад, проєкти з видобутку газу в Україні американськими кампаніями, можливо урану. Мені завжди здавалося дуже перспективним використання досвіду Польщі щодо розміщення військових баз США на нашій території. Військово-морських і військово-повітряних в першу чергу. Тому що самостійно "гонку" озброєнь у боротьбі з РФ ми не тягнемо просто фінансово. Натякають, що саме за напрямом співробітництва з США будуть залучати й інші кадри. Причому саме в ОП, а не в МЗС.

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