Чим буде займатися на Банковій новий заступник Єрмака
Цілком логічно - Сполучені Штати наш стратегічний партнер, значення якого важко переоцінити. І з новим американським президентом можна і потрібно вибудовувати відносини. Саме не на рівні декларацій про прихильність демократичним цінностям, це очевидний курс України. Потрібно виводити співпрацю з Америкою на принципово новий рівень.
Наприклад, проєкти з видобутку газу в Україні американськими кампаніями, можливо урану. Мені завжди здавалося дуже перспективним використання досвіду Польщі щодо розміщення військових баз США на нашій території. Військово-морських і військово-повітряних в першу чергу. Тому що самостійно "гонку" озброєнь у боротьбі з РФ ми не тягнемо просто фінансово. Натякають, що саме за напрямом співробітництва з США будуть залучати й інші кадри. Причому саме в ОП, а не в МЗС.