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Кирило Сазонов політолог [email protected]
18 березня 2021, 16:50 3

Чим буде займатися на Банковій новий заступник Єрмака

18 березня 2021, 16:50 3
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Призначений новий заступник голови Офісу Президента Ігор Брусило. Офіційно буде займатися міжнародними візитами президента Зеленського. Тямущі люди пишуть, що це посилення міжнародного напрямки роботи ОП орієнтовано в першу чергу на діалог з Вашингтоном
Призначений новий заступник голови Офісу Президента Ігор Брусило. Офіційно буде займатися міжнародними візитами президента Зеленського. Тямущі люди пишуть, що це посилення міжнародного напрямки роботи ОП орієнтовано в першу чергу на діалог з Вашингтоном
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Цілком логічно - Сполучені Штати наш стратегічний партнер, значення якого важко переоцінити. І з новим американським президентом можна і потрібно вибудовувати відносини. Саме не на рівні декларацій про прихильність демократичним цінностям, це очевидний курс України. Потрібно виводити співпрацю з Америкою на принципово новий рівень.

Наприклад, проєкти з видобутку газу в Україні американськими кампаніями, можливо урану. Мені завжди здавалося дуже перспективним використання досвіду Польщі щодо розміщення військових баз США на нашій території. Військово-морських і військово-повітряних в першу чергу. Тому що самостійно "гонку" озброєнь у боротьбі з РФ ми не тягнемо просто фінансово. Натякають, що саме за напрямом співробітництва з США будуть залучати й інші кадри. Причому саме в ОП, а не в МЗС.

США Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента МЗС

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