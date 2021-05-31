Шарій оголошений персоною нон-грата в Литві, - ЗМІ

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Литва анулювала блогеру Анатолію Шарію усі документи та оголосила його персоною нон ґрата. Це відбулося 10 травня 2021 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення, їм передали відповідні матеріали.



За наявною інформацією, Анатолій Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.

Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірне. Це пов’язано із ґрунтовністю матеріалів та наявністю політичної підтримки цього рішення.

Як повідомлялося, Печерський суд дав дозвіл на затримання Анатолія Шарія. 25 лютого Шарія оголосили у розшук.

Того дня Шарій не з'явився на допит в СБУ через статус біженця: його оголосили в розшук. Його адвокат заявив, що в підозрі немає доказів держзради й це "повна нісенітниця".

Раніше, 16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру в держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.