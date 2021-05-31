18:21  31 травня
У Раді назвали головні причини минулорічних пожеж на Луганщині
17:48  31 травня
Уряд призначив свого представника у наглядовій раді "Нафтогазу": хто ним став
17:59  31 травня
Зведення штабу ООС: за добу 5 обстрілів, обійшлося без втрат
UA | RU
UA | RU
31 травня 2021, 21:23 5

Шарій оголошений персоною нон-грата в Литві, - ЗМІ

31 травня 2021, 21:23 5
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Литва анулювала блогеру Анатолію Шарію усі документи та оголосила його персоною нон ґрата. Це відбулося 10 травня 2021 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення, їм передали відповідні матеріали.

За наявною інформацією, Анатолій Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.

Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірне. Це пов’язано із ґрунтовністю матеріалів та наявністю політичної підтримки цього рішення.

Як повідомлялося, Печерський суд дав дозвіл на затримання Анатолія Шарія. 25 лютого Шарія оголосили у розшук.

Того дня Шарій не з'явився на допит в СБУ через статус біженця: його оголосили в розшук. Його адвокат заявив, що в підозрі немає доказів держзради й це "повна нісенітниця".

Раніше, 16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру в держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.

Анатолій Шарій персона нон-грата Литва політика біженець

Мін’юст хоче анулювати політичну партію колишнього багаторічного мера Чернівців
17 травня 2021, 19:47
Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія"
11 березня 2021, 11:02
Виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія" – СБУ
01 березня 2021, 16:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua