Шарій оголошений персоною нон-грата в Литві, - ЗМІ
Литва анулювала блогеру Анатолію Шарію усі документи та оголосила його персоною нон ґрата. Це відбулося 10 травня 2021 року
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає RegioNews.
Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення, їм передали відповідні матеріали.
За наявною інформацією, Анатолій Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.
Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірне. Це пов’язано із ґрунтовністю матеріалів та наявністю політичної підтримки цього рішення.
Як повідомлялося, Печерський суд дав дозвіл на затримання Анатолія Шарія. 25 лютого Шарія оголосили у розшук.
Того дня Шарій не з'явився на допит в СБУ через статус біженця: його оголосили в розшук. Його адвокат заявив, що в підозрі немає доказів держзради й це "повна нісенітниця".
Раніше, 16 лютого СБУ офіційно повідомила про підозру в держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.
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