Шарий объявлен персоной нон-грата в Литве, - СМИ

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Литва аннулировала блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. Это произошло 10 мая 2021 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения, им передали соответствующие материалы.



По имеющейся информации, Анатолий Шарий нанял одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Литовские юристы утверждают, что успешное обжалование этого решения - маловероятно. Это связано с основательностью материалов и наличием политической поддержки этого решения.

Как сообщалось, Печерский суд дал разрешение на задержание Анатолия Шария. 25 февраля Шария объявили в розыск.

В тот день Шарий не явился на допрос в СБУ из-за статуса беженца: его объявили в розыск. Его адвокат заявил, что в подозрении нет доказательств госизмены и это "полная чушь".

Ранее, 16 февраля СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины.