На Донбасі за добу сім обстрілів, бойовики поранили українського військового

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Сьогодні, 28 травня, в зоні проведення ООС з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу Авдіївки вівся вогонь по українських позиціях з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного бойовики стріляли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети і скинув з безпілотника дві гранати ВОГ-17.

Неподалік Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя – ще й з протитанкових ракетних комплексів. Поблизу Мар’їнки ворог використав станкові протитанкові гранатомети. У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС розповіли, що внаслідок ворожого вогню отримав кульове поранення один солдат Збройних Сил, йому оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм”, - заявили в штабі ООС.

Також за добу сапери розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 107 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей було зафіксовано чотири обстріли із забороненої зброї, загинув український військовий.