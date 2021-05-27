08:54  27 травня
COVID-19 в Україні: за добу одужало значно більше людей, ніж захворіло
16:50  27 травня
В Україні запустили тест для чиновників на цифрову грамотність
17:52  27 травня
Зведення ООС: чотири обстріли із забороненої зброї, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
27 травня 2021, 17:52 96

Зведення ООС: чотири обстріли із забороненої зброї, загинув український військовий

27 травня 2021, 17:52 96
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

27 травня упродовж доби в зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу Пісків та Причепилівки бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Також в районі Причепилівки російські найманці застосовували бойові машини піхоти і стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС зазначили, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Також за добу сапери розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо,добою раніше на Донбасі було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС обстріли АТО ЗСУ звіт

Окупанти на Донбасі здійснюють провокації у місцях розведення сил
27 травня 2021, 17:25
Суд зобов'язав НАБУ порушити справу проти Головатого
27 травня 2021, 14:59
Доба на Донбасі: зафіксовано дев'ять порушень, стріляли з гранатометів та кулеметів
27 травня 2021, 08:11
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Несподівана кандидатура. Чи стане Марія Чорна на посаді голови Кіровоградської ОДА "англійською королевою"
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua