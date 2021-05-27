Зведення ООС: чотири обстріли із забороненої зброї, загинув український військовий

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27 травня упродовж доби в зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу Пісків та Причепилівки бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Також в районі Причепилівки російські найманці застосовували бойові машини піхоти і стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС зазначили, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Також за добу сапери розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо,добою раніше на Донбасі було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.