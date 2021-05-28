На Донбассе за сутки семь обстрелов, боевики ранили украинского военного

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Сегодня, 28 мая, в зоне проведения ООС со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи Авдеевки велся огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, а у Водяного боевики стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы и скинул с беспилотника две гранаты ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи Марьинки враг использовал станковые противотанковые гранатометы. В направлении Песков противник применил стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что в результате вражеского огня получил пулевое ранение один солдат Вооруженных Сил, ему оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - заявили в штабе ООС.

Также за сутки саперы разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей было зафиксировано четыре обстрела из запрещенного оружия погиб украинский военный.