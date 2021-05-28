18:17  28 мая
На Киевщине из судебного зала сбежал преступник, полицейские проводят спецоперацию
16:59  28 мая
В Египте во время дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь, - СМИ
17:59  28 мая
На Донбассе за сутки семь обстрелов, боевики ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
28 мая 2021, 17:59 3

На Донбассе за сутки семь обстрелов, боевики ранили украинского военного

28 мая 2021, 17:59 3
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 28 мая, в зоне проведения ООС со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи Авдеевки велся огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, а у Водяного боевики стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы и скинул с беспилотника две гранаты ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи Марьинки враг использовал станковые противотанковые гранатометы. В направлении Песков противник применил стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что в результате вражеского огня получил пулевое ранение один солдат Вооруженных Сил, ему оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - заявили в штабе ООС.

Также за сутки саперы разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей было зафиксировано четыре обстрела из запрещенного оружия погиб украинский военный.

ООС АТО обстрелы сводка война штаб Донбасс

Из оккупированного Донбасса, перейдя минное поле, сбежала 16-летняя девушка
28 мая 2021, 12:54
Стало известно имя военного, который накануне погиб на Донбассе
28 мая 2021, 10:43
В зоне ООС с начала суток зафиксировано пять нарушений режима "тишины", есть раненый
28 мая 2021, 08:29
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Коалиционные качели: как "ЕС" вскочила в политический треугольник с бывшими "регионалами" и "слугами" в Сумском облсовете
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram