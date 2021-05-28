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У зоні ООС з початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші", є поранений
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28 травня 2021, 08:29 6

У зоні ООС з початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші", є поранений

28 травня 2021, 08:29 6
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Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 27 травня, зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню, ще п'ять обстрілів було зафіксовано з початку поточної доби. Збройні формування РФ продовжують обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Пісків та населених пунктів Причепилівка, Опитне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а також з великокаліберних кулеметів, а неподалік селища Новгородське - з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат, а у напрямку населеного пункту Новотошківське відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 28 травня, зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного - ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей було зафіксовано чотири обстріли із забороненої зброї, загинув український військовий.

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