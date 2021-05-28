На Івано-Франківщині СБУ затримала старосту і двох депутатів ОТГ на хабарі

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали старосту округу і двох депутатів однієї з територіальних громад Івано-Франківщини через підозру в одержанні неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч грн

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що вони вимагали гроші у директора агропідприємства з іноземними інвестиціями, яке є одним з найбільших платників податків у регіоні. Також підозрювані вимагали гроші з менеджера під виглядом благодійної допомоги. При цьому вони гарантували не проводити штучні перевірки використання агропідприємством земель і не перешкоджати господарській діяльності товариства.

Підприємці мали перерахувати 200 тис. грн до благодійного фонду, засновником і керівником якого є один із депутатів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали трьох організаторів оборудки, після переведення грошей на рахунок.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали чиновника міськради під час отримання 50 тисяч хабаря.