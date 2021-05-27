У Кривому Розі хлопець підпалив вагітну дівчину

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Мешканець Кривого Рогу облив легкозаймистою речовиною та намагався живцем спалити свою 21-річну вагітну співмешканку

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент карного розшуку

Зазначається, що між парою виник конфлікт. Після скоєного зловмисник попросив сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши це тим, що потерпіла самостійно отримала опіки під час готування їжі. Після цього він втік.

Вагітну жінку у шоці важкого ступеня госпіталізували. Її стан важкий: опіки обличчя, тулуба, верхніх кінцівок 2, 3 ступеню на 70%, також опік дихальних шляхів.

Поліцейські затримали палія і вилучили у нього зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі школяр підпалив себе заради відео.