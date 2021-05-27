08:54  27 травня
COVID-19 в Україні: за добу одужало значно більше людей, ніж захворіло
16:50  27 травня
В Україні запустили тест для чиновників на цифрову грамотність
17:52  27 травня
Зведення ООС: чотири обстріли із забороненої зброї, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
27 травня 2021, 16:59 1194

У Кривому Розі хлопець підпалив вагітну дівчину

27 травня 2021, 16:59 1194
Читайте также на русском языке
Фото: НПУ
Читайте также
на русском языке

Мешканець Кривого Рогу облив легкозаймистою речовиною та намагався живцем спалити свою 21-річну вагітну співмешканку

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент карного розшуку

Зазначається, що між парою виник конфлікт. Після скоєного зловмисник попросив сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши це тим, що потерпіла самостійно отримала опіки під час готування їжі. Після цього він втік.

Вагітну жінку у шоці важкого ступеня госпіталізували. Її стан важкий: опіки обличчя, тулуба, верхніх кінцівок 2, 3 ступеню на 70%, також опік дихальних шляхів.

Поліцейські затримали палія і вилучили у нього зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі школяр підпалив себе заради відео.

Україна кримінал поліція кримінальна справа Кривий Ріг

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Несподівана кандидатура. Чи стане Марія Чорна на посаді голови Кіровоградської ОДА "англійською королевою"
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua