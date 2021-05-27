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27 травня 2021, 21:24 103

СБУ проведе навчання на Закарпатті: перевірятимуть документи та автомобілі

27 травня 2021, 21:24 103
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Фото: СБУ
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У Закарпатській області в період з 1 по 2 червня Служба безпеки України проведе планові антитерористичні навчання

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Закарпатській області, передає RegioNews.

Відомо, що вони відбудуться на території Мукачівського та Берегівського районів.

Служба безпеки України просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ попередили, що навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння.

На окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини”, - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 травня на кількох об'єктах метрополітену Києва пройдуть антитерористичні навчання.

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