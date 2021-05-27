У столичному метро пройдуть антитерористичні навчання
У Києві в ніч з 27 на 28 травня на кількох об'єктах метрополітену пройдуть планові антитерористичні навчання
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".
Зазначається, що навчання проводитимуться Координаційною групою Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Тренування пройде в нічний час у Шевченківському районі на кількох об'єктах метрополітену за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.
Під час навчань можливі обмеження руху поїздів, а також перевірка документів у пасажирів.
Раніше повідомлялося, що СБУ планує провести масштабні антитерористичні навчання на "Дніпрогесі".
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