У столичному метро пройдуть антитерористичні навчання

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У Києві в ніч з 27 на 28 травня на кількох об'єктах метрополітену пройдуть планові антитерористичні навчання

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

Зазначається, що навчання проводитимуться Координаційною групою Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Тренування пройде в нічний час у Шевченківському районі на кількох об'єктах метрополітену за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час навчань можливі обмеження руху поїздів, а також перевірка документів у пасажирів.

Раніше повідомлялося, що СБУ планує провести масштабні антитерористичні навчання на "Дніпрогесі".