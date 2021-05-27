СБУ проведет учения на Закарпатье: будут проверять документы и автомобили

Фото: СБУ

В Закарпатской области в период с 1 по 2 июня Служба безопасности Украины проведет плановые антитеррористические учения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Закарпатской области, передает RegioNews.

Известно, что они пройдут на территории Мукачевского и Береговского районов.

Служба безопасности Украины просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

В СБУ предупредили, что учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

На отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в ночь с 27 на 28 мая на нескольких объектах метрополитена Киева пройдут антитеррористические учения.