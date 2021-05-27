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27 травня 2021, 18:35 23

У ВАКС підтвердили, що зобов’язали НАБУ порушити справу проти Головатого

27 травня 2021, 18:35 23
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Фото з відкритих джерел
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Прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис підтвердила, що ВАКС зобов'язав Національне антикорупційне бюро внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення виконуючим обов'язки голови Конституційного Суду Сергієм Головатим

Про це Чемерис повідомила у коментарі "Укрінформу", пише RegioNews.

"Учора слідчий суддя частково задовольнив клопотання заявника про внесення у ЄРДР відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення заступником керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених через масові протести у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань і в.о. голови Конституційного Суду України", - зазначила вона.

Сьогодні стало відомо, що Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження стосовно в.о. голови КСУ Сергія Головатого.

Нагадаємо, що наприкінці квітня заступник голови суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату зарплати Касмініну і Тупицькому. Однак Тупицький скасував його розпорядження. Після цього, ОАКС зареєстрував заяви Тупицького та Касмініна, заявники просять суд заборонити КСУ вчиняти дії, спрямовані на припинення їхніх повноважень.

суд Україна КСУ справа Олександр Тупицький

 
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