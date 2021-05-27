В ВАКС подтвердили, что обязали НАБУ возбудить дело против Головатого

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Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис подтвердила, что ВАКС обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении уголовного преступления исполняющим обязанности председателя Конституционного суда Сергеем Головатым

Об этом Чемерис сообщила в комментарии "Укринформу", пишет RegioNews.

"Вчера следственный судья частично удовлетворил ходатайство заявителя о внесении в ЕРДР сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления заместителем руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных из - за массовых протестов в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований и и. о. председателя Конституционного Суда Украины", - отметила она.

Сегодня стало известно, что Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство относительно и. о. председателя КСУ Сергея Головатого.

Напомним, что в конце апреля заместитель председателя суда Сергей Головатый распорядился приостановить выплату зарплаты Касминину и Тупицкому. Однако Тупицкий отменил его распоряжение. После этого, ОАКС зарегистрировал заявления Тупицкого и Касминина, заявители просят суд запретить КСУ совершать действия, направленные на прекращение их полномочий.