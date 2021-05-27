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27 травня 2021, 17:25 98

Окупанти на Донбасі здійснюють провокації у місцях розведення сил

27 травня 2021, 17:25 98
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Фото з відкритих джерел
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На ділянках розведення сил на Донбасі систематично фіксуються порушення з боку бойовиків

Як пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу Об'єднаних сил, порушення здійснюються в межах або поблизу ділянок "Станиця Луганська", "Золоте" та "Покровське".

"Всього з початку травня зафіксовано 304 людини, які в різний час перебували в п'ятикілометровій зоні навколо ділянок розведення, з них 188 - безпосередньо на ділянках розведення, а саме: "Станиця Луганська" - 59, "Золоте" - 91, "Петрівське" - 38", - йдеться в повідомленні.

При цьому патрулі ОБСЄ зафіксували дообладнання ворожих позицій в безпосередній близькості від районів розведення.

"Зазначені порушення з боку кремлівських поплічників, спрямовані на штучне вирощування в районах ділянок розведення і демонструють їх небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти на Донбасі вбили захисника України.

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