Сводка ООС: четыре обстрела из запрещенного оружия, погиб украинский военный

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27 мая в течение суток в зоне проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи Песков и Причепиловки боевики стреляли из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе Причепиловки российские наемники применяли боевые машины пехоты и стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых пушек.

В направлении населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Также за сутки саперы разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.