На Луганщині депутат побився з депутаткою

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У селищі Білокуракіне, що в Луганській області, побилися два депутати сільради: 36-річний чоловік та 63-річна жінка

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook поліції Луганської області.

Зазначається, що до місцевого відділку поліції 19 травня надійшло одразу два повідомлення від депутатів окремих політичних сил про бійку.

Поліцейські, прибувши на місце події, встановили, що у одному з кабінетів адміністративної будівлі Білокуракінської ОТГ під час суперечки між 36-річним чоловіком та 63-річною жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок інциденту обидва депутати отримали тілесні ушкодження.

Депутати отримали постанови на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Поліція також порушила кримінальну справу за статтею "умисне легке тілесне ушкодження".

Нагадаємо, нещодавно в Херсонській облраді побилися депутати від "ЄС" та ОПЗЖ.