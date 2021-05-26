В Кременчугском райсовете депутаты собираются объявить недоверие председателю от "За майбутне"

Фото: "Полтавская хвыля"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавская хвыля".

26 мая депутаты провели внеочередную сессию районного совета. Утвердили 7 вопросов в повестке дня, среди которых есть изменения в регламент и выражение недоверия председателю райсовета. Последний вопрос рассмотрят после перерыва, то есть 2 июня.

Во время подсчета голосов на сессии правоохранители обеспечивали правопорядок. Но некоторым депутатам удавалось вырывать страницы проектов решений, а также они пытались выхватить микрофон у председательствующего.

По словам председателя Кременчугского райсовета Антона Самаркина, согласно регламенту, сессию может созвать председатель в соответствии с распоряжением. Поэтому сессия запланирована на 24 июня.

Сейчас происходит попытка захвата власти, которая является незаконной, которая не имеет под собой никакой почвы. Поэтому я хочу, чтобы все понимали, чтобы все депутаты, которые будут участвовать, они нарушают закон, - сказал Самаркин.

Депутат райсовета Александр Климовских говорит, что проведение досрочной сессии поддержали большая треть депутатов. Предварительно председатель райсовета отказывал в проведении сессии.

Как сообщалось, в городе Селидово Донецкой области депутаты отправили в отставку мэра. В городе Селидово Донецкой области местные депутаты отправили в отставку мэра города Виталия Нешина.