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25 травня 2021, 17:59 2011

У Рівному підвищили вартість проїзду в транспорті: скільки доведеться платити

25 травня 2021, 17:59 2011
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Фото: із відкритих джерел
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Виконавчий комітет Рівненської міської ради сьогодні, 25 травня підвищив вартість проїзду у громадському транспорті міста

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Відомо, що проїзд здорожчає у автобусах та тролейбусах, нові тарифи набудуть чинності з 1 червня.

Наразі проїзд у тролейбусах Рівного коштує 4 гривні, у маршрутках – 6. Міська рада підвищила вартість проїзду на 2 гривні.

З наступного місяця проїзд у тролейбусах обласного центру обійдеться в 6 гривень, а в маршрутних таксі він буде коштувати 8 гривень.

Нагадаємо, раніше у Кличка сказали, коли у столиці може подорожчати проїзд.

Також повідомлялось, що влада Миколаєва пояснила, чому в місті підвищують вартість проїзду

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