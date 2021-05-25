В Ровно повысили стоимость проезда в транспорте: сколько придется платить
Исполнительный комитет Ровенского городского совета сегодня, 25 мая повысил стоимость проезда в общественном транспорте города
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
Известно, что проезд подорожает в автобусах и троллейбусах, новые тарифы вступят в силу с 1 июня.
Сейчас проезд в троллейбусах Ровно стоит 4 гривны, в маршрутках - 6. Городской совет повысил стоимость проезда на 2 гривны.
Со следующего месяца проезд в троллейбусах обласного центра обойдется в 6 гривен, а в маршрутных такси он будет стоить 8 гривен.
Напомним, ранее у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.
Также сообщалось, что власти Николаева объяснили, почему в городе повышают стоимость проезда.
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