17:12  25 мая
В МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью
13:49  25 мая
Зеленский предлагает парламенту увеличить численность ВСУ
17:29  25 мая
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
25 мая 2021, 17:59 1465

В Ровно повысили стоимость проезда в транспорте: сколько придется платить

25 мая 2021, 17:59 1465
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Исполнительный комитет Ровенского городского совета сегодня, 25 мая повысил стоимость проезда в общественном транспорте города

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что проезд подорожает в автобусах и троллейбусах, новые тарифы вступят в силу с 1 июня.

Сейчас проезд в троллейбусах Ровно стоит 4 гривны, в маршрутках - 6. Городской совет повысил стоимость проезда на 2 гривны.

Со следующего месяца проезд в троллейбусах обласного центра обойдется в 6 гривен, а в маршрутных такси он будет стоить 8 гривен.

Напомним, ранее у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.

Также сообщалось, что власти Николаева объяснили, почему в городе повышают стоимость проезда.

транспорт цена горсовет Ровно проезд

В Славянске умер депутат горсовета и экс-кандидат в мэры Павел Придворов
25 мая 2021, 16:58
Почти в половине городских советов депутаты до сих пор не организовали прием избирателей – КИУ
25 мая 2021, 16:51
В Харькове региональный статус русского языка отменили через суд
25 мая 2021, 15:28
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua