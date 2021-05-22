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22 травня 2021, 18:30 2037

Уряд спрямує в регіони майже два мільярди гривень на соціалку

22 травня 2021, 18:30 2037
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України виділить 1,7 мільярда гривень у регіони України для виконання програми соціально-економічного розвитку.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews.

1,7 млрд грн будуть спрямовані на розвиток регіонів в межах відповідної програми соцеконому, - розповів глава уряду.

Шмигаль пообіцяв, що кошти насамперед підуть на будівництво шкіл, лікарень, дитячих садочків. Буде закуплене нове обладнання в медичні заклади, новий транспорт, буде оновлюватися комунальна інфраструктура та реалізовуватимуться інші корисні для людей проєкти.

Нагадаємо, політична партія "Слуга народу" у соцмережах розповіла про ключові перемоги Володимира Зеленського за два роки на посаді президента України, серед яких зокрема згадали й про "Велике будівництво" у регіонах.

Кабмін гроші бюджет регіони програма соціально-економічного розвитку

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