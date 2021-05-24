У Дніпрі на мосту сталося лобове зіткнення: мікроавтобус врізався в трамвай

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В результаті зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito з трамваєм на Амурському мосту в Дніпрі постраждали декілька людей

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Днепр Оперативний".

За даними очевидців, на місце події приїхали три "швидкі" та поліція. Відзначається, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням через слизьку після дощу дороги та врізався у трамвай.

Постраждали пасажир і водій Mercedes. Їх госпіталізували в міську клінічну лікарню №6.

Деталі події з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

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